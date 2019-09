Partilhar o artigo Papa diz que governos devem adotar "medidas drásticas" contra as alterações climáticas Imprimir o artigo Papa diz que governos devem adotar "medidas drásticas" contra as alterações climáticas Enviar por email o artigo Papa diz que governos devem adotar "medidas drásticas" contra as alterações climáticas Aumentar a fonte do artigo Papa diz que governos devem adotar "medidas drásticas" contra as alterações climáticas Diminuir a fonte do artigo Papa diz que governos devem adotar "medidas drásticas" contra as alterações climáticas Ouvir o artigo Papa diz que governos devem adotar "medidas drásticas" contra as alterações climáticas

Tópicos:

Vaticano,