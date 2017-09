Papa diz que "Homem é estúpido" por falta de consciência para destruição da natureza

Lusa11 Set, 2017, 16:44 / atualizado em 11 Set, 2017, 17:01 | Mundo

O papa falava em conferência de imprensa durante a sua viagem de regresso da Colômbia.

Francisco usou uma frase do antigo testamento: "O Homem é um tolo, ele é um Homem teimoso que não vê, o único animal que tropeça duas vezes na mesma pedra", para criticar o facto de não serem tomadas medidas rápidas para proteger o ambiente das alterações climáticas.

"Aqueles que negam a mudança climática têm que ir aos cientistas e perguntar-lhes. Eles são claros e precisos", disse Francisco.

Francisco referiu-se às imagens recentes do Ártico.

"Os cientistas dizem claramente o caminho a seguir", disse o papa, acrescentando que "todos têm uma responsabilidade moral, mais ou menos, moral", acrescentou.

O gelo do Ártico é essencial à sobrevivência de espécies. Contribui também para travar o aquecimento global ao reenviar a radiação solar para o espaço e impedir o calor do oceano de aquecer o ar. Se este espelho gigante de gelo for substituído pelo oceano azul, a radiação solar é absorvida, o que acelera as alterações climáticas.

Mas a tendência de recuo da superfície gelada é nítida. O seu mínimo foi em 2012, quando se ficou pelos 3,41 milhões de quilómetros quadrados, que é metade da média do verificado entre 1979 e 2000.

Em média, a superfície gelada do Ártico tem oscilado entre cinco milhões de quilómetros quadrados no verão e 14 milhões no inverno.

Acresce que as dez extensões menores da superfície de gelo observadas desde 1979, quando começaram os registos obtidos por satélite, ocorreram todas a partir de 2007.

Em 2016, a região conheceu os seus doze meses mais quentes desde o início dos registos em 1900, calor que provocou um degelo inédito e atrasou a formação de gelo no outono.

Se nada for feito para diminuir o aquecimento global, o Ártico pode ficar sem gelo até meio do século, calcularam cientistas num estudo divulgado em março na revista Nature Climate Change.