Papa é um grande inspirador do trabalho da FAO

Lusa07 Fev, 2018, 17:41 | Mundo

"O papa tem sido um grande apoio, inspirador. Eu acho que ele é uma luz para todas que, efetivamente, almejam alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM/ da ONU), principalmente a erradicação da pobreza e da fome", disse Graziano da Silva, em Lisboa.

"O papa Francisco é um grande inspirador do trabalho da FAO. Não podemos esquecer que o papa visitou-nos na sede da FAO no Dia Mundial da Alimentação de 2017", disse José Graziano da Silva.

Nesta ocasião, de acordo com o diretor-geral da FAO, o papa disse muito claramente que "esta é uma grande chaga (a fome) que tem de ser fechada".

O diretor-geral da FAO falou aos jornalistas depois da sessão de encerramento da Reunião de Alto Nível sobre Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se realizou entre segunda-feira e hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

"Não faz sentido um mundo que joga fora um terço dos alimentos que produz, conviver com 815 milhões passando fome (no mundo) e, ao mesmo tempo, conviver com o problema da obesidade crescente", disse o brasileiro, eleito para diretor-geral da FAO em 2011.

"Hoje, há uma epidemia de obesidade no mundo todo, gente que come mal e demais. São estas as contradições que estamos a enfrentar", afirmou.

O diretor da FAO foi um dos principais elementos da elaboração do programa Fome Zero, lançado durante o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) no Brasil, com o objetivo de combate à fome e às suas causas estruturais.

Na sessão de encerramento da Reunião de Alto Nível sobre Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi assinada pelos membros de cada país do bloco lusófono, e também por José Graziano da Silva, a Carta de Lisboa pela Agricultura Familiar na CPLP.