Papa enaltece aqueles que enfrentam a pandemia para salvar vidas

O Papa falou dos médicos e enfermeiros, dos trabalhadores dos supermercados e das limpezas, dos polícias, bombeiros e voluntários.

Pessoas que Francisco diz terem compreendido bem a mensagem de que "ninguém se salva sozinho".



O Papa Francisco vai celebrar os ritos da Semana Santa dentro da Basílica de São Pedro.



A Sexta-feira Santa, a Via Sacra não será feita no Coliseu de Roma, mas sim no adro da Basílica e sem público.



Todas as cerimónias vão ter transmissão 'online'.