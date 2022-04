Papa Francisco acredita que paz na Ucrânia é possível

O Papa diz que a Paz é possível. A Ucrânia esteve no centro da mensagem de hoje durante a bênção Urbi et Orbi. Perante 50 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco usou termos como crueldade e insensatez

e disse que não nos podemos habituar à guerra.