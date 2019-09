Papa Francisco alerta jovens para os que querem "dividir e fragmentar"

Lusa05 Set, 2019, 13:39 | Mundo

"A alegria de viver, como se pode sentir aqui, a alegria partilhada e celebrada, reconcilia e torna-se no melhor antídoto capaz de desmentir todos aqueles que querem dividir-vos", declarou Francisco, numa mensagem aos jovens de diversas confissões religiosas, no Pavilhão do Maxaquene, na baixa da capital moçambicana.

"(Fiquem) atentos àqueles que vos querem dividir, que vos querem fragmentar", prosseguiu o chefe da Igreja Católica, muitas vezes ovacionado, durante a sua mensagem de cerca de 30 minutos.

Francisco considerou que a presença de jovens de diversas confissões religiosas no encontro de hoje é prova de que a diferença não é um fator de divisão, mas promove a convivência pacífica.

"Como faz falta nalgumas regiões do mundo a vossa alegria de viver, como faz falta nalgumas regiões do mundo a alegria de estarem juntos, de ter diversas confissões religiosas, mas filhos de uma mesma terra juntos", afirmou o líder da Igreja Católica.

Os jovens, continuou, devem manter a tenacidade que impede que lhes seja roubado o sonho de um presente e futuros melhores.

"Gostaria de dizer que não deixem que vos roubem a alegria, não deixeis de cantar, de expressar tudo que aprendestes da vossa tradição", encorajou o Papa.

O chefe da Igreja Católica chamou a atenção dos jovens moçambicanos para o risco de promessas vazias, que resultam no desencanto.

"Quantas promessas de felicidade vazias que acabam por mutilar vidas", disse.

O Papa Francisco cumpre hoje o primeiro de dois dias da visita a Moçambique, no âmbito de um périplo por África, que o levará também a Madagáscar e às ilhas Maurícias.

Francisco é o segundo chefe máximo da Igreja Católica a deslocar-se a Moçambique, depois de João Paulo II ter visitado o país em 1988.