Papa Francisco celebra missa de homenagem a João Paulo II

Hoje, assinala-se o centenário do nascimento do santo polaco, que foi Papa entre 1978 e 2005. A celebração decorreu junto ao túmulo de Karol Wojtyla, num dos altares laterais da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na missa desta manhã, o chefe da Igreja Católica realçou que uma das marcas deixadas por João Paulo II foi a proximidade com as pessoas.