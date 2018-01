Papa Francisco compara fake news à serpente no Éden

Andreia Martins - RTP24 Jan, 2018, 18:21 / atualizado em 24 Jan, 2018, 18:39 | Mundo

São “informações infundadas, baseadas em dados inexistentes ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário”. A sua divulgação “pode visar objetivos prefixados, influenciar opções políticas e favorecer lucros económicos”.



O aviso é deixado pelo papa Francisco na mensagem divulgada esta quarta-feira pela Santa Sé, inserindo-se na comemoração do 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala a 13 de maio.



“A verdade vos tornará livres. Fake news e o jornalismo da paz” é o nome da mensagem onde o chefe da Igreja traça o paralelismo entre as notícias falsas com a serpente a maçã na conhecida história bíblica do Jardim do Éden. Segundo o livro sagrado da Igreja Católica, Adão e Eva deixam-se enganar pelo réptil, “artífice da primeira fake news”, capaz “de se camuflar e morder em qualquer lugar”.



O chefe da Igreja alerta para a capacidade mimética destas histórias, uma vez que são “falsas mas verosímeis (…) hábeis a capturar a atenção dos destinatários, apoiando-se sobre estereótipos e preconceitos generalizados no seio dum certo tecido social, explorando emoções imediatas e fáceis de suscitar como a ansiedade, o desprezo, a ira e a frustração”.



Alerta de igual forma para o “drama da desinformação”, uma vez que é muitas vezes difícil desvendar ou erradicar estas notícias. As pessoas acabam por se tornar “atores involuntários na difusão de opiniões tendenciosas e infundadas”, que são, no limite, potenciais fontes de conflito com outros. Até porque estas notícias falsas “tornam-se frequentemente virais”.



“As notícias falsas revelam a presença de atitudes simultaneamente intolerantes e hipersensíveis, cujo único resultado é o risco de se dilatar a arrogância e o ódio. É a isto que leva, em última análise, a falsidade”, avisa.



Jorge Bergoglio refere também que “nenhuma desinformação é inofensiva; antes pelo contrário, fiar-se daquilo que é falso produz consequências nefastas. Mesmo uma distorção da verdade aparentemente leve pode ter efeitos perigosos”.

Um apelo aos jornalistas

O papa avisa a comunidade para que não morda a “isca” da tentação e destaca a importância de “educar para a verdade”, avaliando e ponderando “desejos e inclinações que se movem dentro de nós”.



“De facto, uma argumentação impecável pode basear-se em factos inegáveis, mas, se for usada para ferir o outro e desacreditá-lo à vista alheia, por mais justa que apareça, não é habitada pela verdade. A partir dos frutos, podemos distinguir a verdade dos vários enunciados: se suscitam polémica, fomentam divisões, infundem resignação ou se, em vez disso, levam a uma reflexão consciente e madura, ao diálogo construtivo, a uma profícua atividade”, explica o sumo pontífice.



Na mensagem revelada hoje, o Papa diz ainda que o melhor “antídoto” contra as falsidades são “as pessoas”, neste caso, os jornalistas.



“Se a via de saída da difusão da desinformação é a responsabilidade, particularmente envolvido está quem, por profissão, é obrigado a ser responsável ao informar, ou seja, o jornalista, guardião das notícias. No mundo atual, ele não desempenha apenas uma profissão, mas uma verdadeira e própria missão”, considera.



Continua o chefe da Igreja Católica: “No meio do frenesim das notícias e na voragem dos scoop, tem o dever de lembrar que, no centro da notícia, não estão a velocidade em comunicá-la nem o impacto sobre a audience, mas as pessoas”.



Francisco convida à promoção de um “jornalismo de paz”, sem “fingimentos, hostil às falsidades, a slogans sensacionais e a declarações bombásticas”.



“Um jornalismo feito por pessoas para as pessoas, especialmente àquelas – e no mundo, são a maioria – que não têm voz. (…) um jornalismo empenhado a indicar soluções alternativas às escalation do clamor e da violência verbal”, completa.