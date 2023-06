Papa Francisco condenou o ataque terrorista de contra escola no Uganda

Naquela que foi a primeira oração pública depois de ser submetido a uma cirurgia, o Papa começou por agradecer a todos os fiéis as demonstrações de afeto feitas durante o tempo em que esteve internado.



No final da oração, manifestou ainda grande tristeza e dor pelas vítimas do naufrágio ao largo da Grécia.



A propósito do dia mundial do refugiado que se celebra na terça-feira, o Chefe da Igreja Católica pediu que se faça o possível para evitar tragédias semelhantes.