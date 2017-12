Papa Francisco critica guerras e ofensas à vida que causam degradação

Lusa31 Dez, 2017, 20:59 | Mundo

"As guerras são o sinal flagrante deste persistente e absurdo orgulho. Mas também são todas as pequenas e grandes ofensas à vida, à verdade e à fraternidade, que causam múltiplas formas de degradação humana, social e ambiental", afirmou o papa na sua homília.

Perante centenas de fiéis, reunidas na Basílica de São Pedro para a última ação de graças do ano, o papa condenou as "obras da morte" que feriram o mundo e apelou para que o ser humano assuma a responsabilidade em todas elas.

"Também nesta época do ano de 2017, que Deus nos ofereceu inteiro e saudável, nós, seres humanos, desperdiçamo-lo e ferimo-lo de muitas maneiras, com as obras da morte, com mentiras e injustiças. As guerras são o sinal flagrante deste persistente e absurdo orgulho", disse ainda