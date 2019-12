Papa Francisco denuncia ações "de grupos extremistas" no continente africano

Neste continente onde reinam "violências, calamidades naturais ou emergências de saúde", o Papa Francisco também quis expressar o seu consolo "a todos os que são perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados".

Em relação ao Médio Oriente, o Papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional para "garantir a segurança", particularmente na Síria.

Na tradicional mensagem "Urbi et Orbi" na praça de São Pedro, o Papa Francisco recordou "as numerosas crianças atingidas pela guerra e pelos conflitos no Medio Oriente e em diversos países do mundo".

Desejando particularmente "o conforto do bem-amado povo sírio que ainda não vê o fim das hostilidades que dilaceraram o país nesta década", o soberano pontífice exortou "os governos e a comunidade internacional a encontrarem soluções que garantam a segurança e a coexistência pacífica dos povos da região", cujo sofrimento deve terminar.

O soberano pontífice argentino também teve um pensamento de "apoio para o povo libanês, para que possa sair da atual crise e redescobrir a sua vocação de ser um mensageiro da liberdade e da convivência harmoniosa para todos".

Francisco considerou ainda que os habitantes da Terra Santa "aguardam dias de paz e segurança" e destacou também as "tensões sociais" no Iraque e a "grave crise" ajuda no Iémen.