Papa Francisco deu início às celebrações da Páscoa

Na homilia, falou dos sacerdotes que se esquecem de ser pastores e no fim agradeceu aos que continuam no caminho.



A agenda da Semana Santa do Papa foi retomada depois de ter tido alta do hospital, onde foi tratado de uma infeção respiratória.



Ainda hoje, o Papa vai presidir à liturgia da Quinta-feira Santa na prisão juvenil de Casal del Marmo, em Roma.



O papa deu, assim, início a quatro dias de eventos da Páscoa.