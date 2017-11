Papa Francisco enfrenta meandros da limpeza étnica

A comunidade internacional já denunciou que aquilo que as autoridades birmanesas estão a fazer com a comunidade rohingya é uma limpeza étnica.



O último aviso vem dos Estados Unidos. É esta situação com a comunidade rohingya que se espera que seja tema de conversa no encontro do Papa com a líder birmanesa, como conta a jornalista Sandra Henriques.



Segundo dia da visita do Papa Francisco à Birmânia onde permanecerá até quinta-feira.



Este o país onde estão refugiadas seiscentas mil pessoas da comunidade rohingya que fugiram de Myanmar.