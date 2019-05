Estão marcados encontros com o Presidente do país, corpo diplomático e sociedade civil.



Francisco vai estar também com o Patriarca da Igreja Ortodoxa da Bulgária.



Amanhã, o papa vai visitar um campo de refugiados em Sófia.



Na terça-feira, desloca-se à capital da Macedónia do Norte para uma oração no memorial dedicado a Madre Teresa de Calcutá.