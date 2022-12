Papa Francisco pede paz para o Peru e que "cesse a violência"

Falando a mais de 30.000 fiéis, na praça São Pedro, Francisco disse: "Rezemos também pela paz no Peru, para que cesse a violência no país e se empreenda o caminho do diálogo para superar a crise política e social que aflige a população."

Embora Francisco se tenha esquecido de pronunciar "Peru" durante a leitura do texto, a sala de imprensa do Vaticano enviou posteriormente a "versão correta" do texto para confirmar que o papa estava a falar deste país latino-americano.

O Peru vive uma crise institucional e social desde que o Congresso demitiu o ex-presidente Pedro Castillo, a 07 de dezembro, depois de anunciar o encerramento do parlamento peruano e a formação de um executivo de emergência, no qual governaria por decreto, o que foi interpretado como uma tentativa de golpe de Estado.

Após a exoneração, a até então vice-presidente, Dina Boluarte, formou um Governo, mas os peruanos também responderam com protestos e manifestações.

No sábado, Boluarte descartou a hipótese de renunciar e exigiu que o Congresso peruano reconsiderasse "o voto para antecipar [a marcação] das eleições", após a rejeição na véspera do projeto do Executivo de realizar eleições em dezembro de 2023, enquanto protestos persistem no país, que já fizeram pelo menos 23 mortos.