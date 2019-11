Papa Francisco pede um mundo sem armas nucleares

Debaixo de chuva, o Papa Francisco apelou diretamente aos líderes mundiais a que renunciem às armas nucleares, numa intervenção em Nagasaki, alvo da segunda bomba atómica lançada pelos Estados Unidos sobre o Japão em 1945.Sublinhando que acredita que é possível e necessárioum mundo sem armas nucleares, o papa avisou os líderes políticos de que a posse de armas de destruição em massa não abre caminho para a paz e não protege das "atuais ameaças à segurança nacional e internacional".Numa cerimónia simples no Parque da Paz, falando perante cerca de 200 pessoas, Francisco lembrou "o horror indescritível sofrido pelas vítimas" do atentado que deixou mais de um terço da cidade nipónica destruída."Serão sempre escassas as tentativas de erguermos as nossas vozes contra a corrida ao armamento", disse.

O apelo do Papa chega numa altura em que os nove estados nucleares ainda possuem 13865 armas deste tipo.







A visita do Papa Francisco ao Japão faz parte da viagem pela Ásia, que tem como lema "proteger todas as vidas". Francisco também visitará Hiroshima este domingo, no segundo dia da sua visita ao país.







c/ Lusa