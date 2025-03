Papa Francisco preocupado com sociedades "escravizadas pela lógica do mercado"

No texto do Angelus, divulgado pelo Vaticano após a missa do Jubileu dos Voluntários, presidida pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, devido à hospitalização de Francisco desde 14 de fevereiro, o Papa sublinhou que "o voluntariado é profecia e sinal de esperança, porque testemunha o primado da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados".

"A quem se empenha neste campo, expresso a minha gratidão: obrigado por oferecerem o vosso tempo e as vossas competências; obrigado pela proximidade e ternura com que cuidam dos outros, despertando neles a esperança!", escreveu o Papa na mensagem hoje divulgada.

Francisco aproveitou para dar conta da sua experiência vivida no hospital Gemelli nas últimas semanas.

"Na minha prolongada permanência aqui no hospital, também eu experimentei a atenção do serviço e a ternura dos cuidados, particularmente por parte dos médicos e dos profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do coração. E, enquanto estou aqui, penso em tantas pessoas que, de diferentes maneiras, estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Temos necessidade disto, do `milagre da ternura`, que acompanha os que estão em prova, trazendo um pouco de luz na noite da dor", escreveu o pontífice.

O Papa exortou ainda os cristãos a fazerem da Quaresma "um tempo de purificação e de renovação espiritual, um caminho de crescimento na fé, na esperança e na caridade".

Por fim, deixou também um pedido de paz, "especialmente na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano e em Myanmar, no Sudão e na República Democrática do Congo".

"Tomei conhecimento com preocupação do recomeço da violência nalgumas zonas da Síria: espero que cesse definitivamente, no pleno respeito de todas as componentes étnicas e religiosas da sociedade, especialmente dos civis", acrescentou.

O Papa está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.

O último boletim médico, divulgado na tarde de sábado, informou que Francisco apresenta uma "boa resposta" à terapia e uma melhoria "gradual e ligeira", embora continue a receber elevados fluxos de oxigénio e terapia para superar a pneumonia bilateral que aflige o Papa de 88 anos.