Partilhar o artigo Papa Francisco recebe livro resultado do programa da Antena 1 "E Deus Criou o Mundo" Imprimir o artigo Papa Francisco recebe livro resultado do programa da Antena 1 "E Deus Criou o Mundo" Enviar por email o artigo Papa Francisco recebe livro resultado do programa da Antena 1 "E Deus Criou o Mundo" Aumentar a fonte do artigo Papa Francisco recebe livro resultado do programa da Antena 1 "E Deus Criou o Mundo" Diminuir a fonte do artigo Papa Francisco recebe livro resultado do programa da Antena 1 "E Deus Criou o Mundo" Ouvir o artigo Papa Francisco recebe livro resultado do programa da Antena 1 "E Deus Criou o Mundo"