Papa Francisco rejeita proposta para permitir a ordenação de homens casados

A decisão poderia ter sido revolucionária e histórica para a Igreja Católica, mas Francisco acabou por não ceder. Numa mensagem dirigida à "querida Amazónia" e os povos indígenas, o papa Francisco não faz qualquer menção à proposta dos bispos daquela região que poria fím ao celibato. De fora fica também a possibilidade de tornar mulheres diáconos.





No documento, Francisco exorta os bispos, "especialmente os da América Latina", a enviarem mais missionários para que desenvolvam o seu trabalho na Amazónia, exigindo que os padres sejam treinados para o diálogo com aquela região e respetivas culturas.



O texto papal é também visto como uma reconciliação entre conservadores e progressistas, depois da polémica que envolveu a ideia de ordenar padres casados.

Em outubro, no Sínodo da Amazónia, uma assembleia de bispos dos vários países da região pediu a Francisco que considerasse abrir o sacerdócio a homens casados. Isto porque a Igreja Católica se depara, naquele território, com um problema crescente de falta de padres.

Na Amazónia, a escassez de sacerdotes leva a que os fiéis das comunidades mais remotas possam passar meses e até anos sem que possam participar em missas.



O cardeal Michael Czerny, porta-voz do Sínodo, disse esta quarta-feira que o documento assinado por Francisco é um documento de "reconciliação"."A reconciliação, a misericórdia e o diálogo, estão no seio deste papado e, inevitavelmente, são as verdadeiras soluções", frisou.