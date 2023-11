Papa Francisco revela que tem "inflamação pulmonar"

"Hoje não posso olhar pela janela, porque tenho este problema de inflamação pulmonar. A ler a reflexão estará Monsenhor Paolo Braida que a conhece bem, porque é ele quem a faz e sempre faz tão bem. Obrigada pela sua presença", disse Francisco, numa transmissão em direto.

Após o seu discurso, o papa deu a palavra a Braida, que leu as reflexões que acompanham a oração, embora o pontífice tenha recitado o Angelus, mesmo evidenciando alguma dificuldade.

Este domingo, Francisco assumiu que tem um "problema de inflamação pulmonar" que o impedia de aparecer na Praça de São Pedro para rezar com os fiéis, porque teria de resguardar-se na sua residência, a Casa Santa Marta.

No sábado, o papa Francisco realizou exames no hospital, após ter contraído uma gripe que o obrigou a cancelar a sua agenda, mas os resultados descartaram qualquer problema respiratório, tinha dito o Vaticano.

Francisco, que removeu parte de um pulmão quando era jovem, foi submetido a uma tomografia axial computadorizada, (TAC), referiu o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, citado pela Associated Press.

O exame realizado no hospital Gemelli, em Roma, onde Francisco foi tratado de uma infeção respiratória no início deste ano, foi efetuado para descartar possíveis problemas respiratórios e deu negativo, disse Bruni citado num comunicado.

Já no sábado passado, o Vaticano adiantou que o papa havia cancelado as suas audiências por causa da gripe.

Francisco deverá viajar para o Dubai, na sexta-feira, para participar na conferência COP28 sobre as mudanças climáticas.

O papa tinha marcado para sábado um encontro com o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que também foi cancelado.

Para terça-feira, está prevista a participação de Francisco no encontro de bispos da Conferência Episcopal Espanhola, no Dicastério para o Clero, no Vaticano, e um dia antes, na segunda-feira, o Papa deverá receber em audiência o Presidente do Paraguai, Santiago Peña.

No passado dia 6 de novembro, o próprio Francisco explicou, com voz cansada, que não estava bem de saúde e que preferia não ler o discurso que havia preparado ao receber os rabinos europeus, mas não interrompeu as atividades da sua agenda.

"Bom dia, saúdo a todos e sejam bem-vindos. Obrigado por esta visita que tanto gosto, mas acontece que não estou bem de saúde e por isso prefiro não ler o discurso, mas sim dá-lo a vocês", disse com uma voz cansada e um tanto rouca.