Papa Francisco vai ter alta hospitalar esta sexta-feira

Esta manhã, o papa deixou "um agradecimento a todo o pessoal de saúde pelo seu profissionalismo e esforço para aliviar o sofrimento dos outros com ternura e humanidade, para além dos medicamentos", acrescentou Matteo Bruni que, em declarações registadas pela agência Ansa, indicou ainda que "a evolução clínica [de Francisco] prossegue com normalidade. Os exames bioquímicos do sangue estão normais".





O papa Francisco está hospitalizado em Roma desde dia 7 de junho, tendo sido submetido a uma cirurgia abdominal, e prossegue agora uma recuperação lenta face à idade já avançada e problemas crónicos de saúde que há muitos anos não são segredo.





De acordo com indicações avançadas à imprensa, ontem à noite o papa teve um jantar com as equipas que o têm assistido desde o dia do internamento.





Ainda durante a quarta-feira, o papa recebeu a visita de alguns responsáveis católicos e da direção da clínica e após estes encontros dirigiu-se ao departamento de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil. Os doentes mais jovens têm nestes dias manifestado através de inúmeras cartas, desenhos e mensagens um carinho especial por Francisco, que se sentiu tocado por estes gestos de afeição, referiu o porta-voz do Vaticano.



"O papa Francisco tocou a dor que estas crianças carregam todos os dias, juntamente com as suas mães e os seus pais", acrescentou Matteo Bruni.





Já na manhã desta quinta-feira, indicou o responsável da Santa Sé, "em sinal de agradecimento, [o papa] recebeu toda a equipa cirúrgica formada por pessoal médico, enfermeiros, assistentes sociais de saúde e auxiliares" que "coordenaram, realizaram e tornaram possível a intervenção cirúrgica".