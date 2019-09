O último dia do Papa em Moçambique começa cedo com a visita ao Centro Dream de Maputo, conhecido como Hospital do Zimpeto. Trata-se de um centro de saúde da Comunidade de Santo Egídio, para tratamento gratuito de pessoas com HIV/Sida, como conta o jornalista da Antena 1, Joaquim Reis.



Do Hospital do Zimpeto o Papa segue para a missa no Estádio Nacional (com inicio às 10h00) de onde sairá para o aeroporto para partir para Antananarivo/Madagáscar.