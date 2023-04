Papa Francisco visita Hungria em tempo de guerra

Ao antecipar a deslocação, o secretário do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse que Francisco demonstrará, ao longo dos três dias da visita, o compromisso de construir uma sociedade mais fraterna numa Europa ferida pela guerra e que vive “a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial”.Em declarações ao "site" oficial do Vaticano, Parolin apontou a “fé viva da Hungria”, mas alertando que, “tendo superado a fase das ameaças do comunismo”, os fiéis, e especialmente os jovens, enfrentam os desafios “aparentemente mais inócuos” do materialismo e consumismo.Para hoje, o Papa tem encontros previstos com a presidente da República, Katalin Novák, com o primeiro-ministro, Viktor Orbán, elementos da sociedade civil, do corpo diplomático e da igreja localA viagem apostólica à Hungria de Francisco é a segunda, após 2021 por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional. É o segundo papa a visitar país desde João Paulo II, em 1991 e 1996.