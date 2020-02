Papa Francisco visita Malta no final do mês de maio

A visita de Francisco foi anunciada neste domingo pelo Presidente maltês, Gorge Vella, no final de uma missa que lembrou o naufrágio de São Paulo, que levou acabou por levar o apóstolo à ilha de Malta.

Esta será a quarta visita papal a Malta em 30 anos.

O Papa João Paulo II visitou Malta duas vezes, em 1990 e 2001 - quando beatificou Dun Gorg Preca, Adeodata Pisani e Nazju Falzon --, e Bento XVI realizou uma visita à ilha em 2010.

Além de La Valletta, o Papa visitará Gozo, a segunda maior ilha do arquipélago de Malta.

Nas últimas audiências gerais às quartas-feiras, o Papa deu o exemplo de Malta, que acolheu São Paulo após o seu naufrágio, para instar os governantes a receberem migrantes.

O logótipo da visita a Malta mostra as mãos a apontar para uma cruz de um navio à mercê das ondas.

"As mãos representam um sinal de boas-vindas do cristão ao seu próximo e de ajuda àqueles que estão em dificuldade, abandonados à sua sorte, lembrando a história dramática do naufrágio do apóstolo Paulo na ilha de Malta", explicou o Vaticano na sua nota.

O arcebispo de Malta, Charles Scicluna, é um dos homens de confiança de Francisco.

A viagem do Papa a Malta é a primeira anunciada pelo Vaticano para este ano.

Embora existam hipóteses de visitas à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste ou Sudão do Sul, nenhuma delas foi ainda confirmada.