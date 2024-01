Papa Francisco visitará Timor-Leste este ano

O líder timorense, que foi recebido hoje em audiência pelo papa, disse não poder adiantar datas, mas afirmou que uma equipa avançada partirá dentro de dias para Timor-Leste para a organização da visita.

"Eu não posso adiantar nenhuma data porque isso cabe à Santa Sé oportunamente divulgar o programa de viagens de Sua Santidade. Eu só posso confirmar que Sua Santidade, o papa Francisco, está determinado a visitar Timor-Leste e que a Santa Sé está a estudar esta programação com todas as suas implicações, isto é a infraestrutura, logística no país", afirmou Ramos-Horta, em entrevista telefónica à Lusa, feita a partir de Lisboa.

"Dentro de dias, uma equipa avançada parte para Timor-Leste e para a região para ver todo o aspeto de logística e infraestruturas para uma visita de Sua Santidade que vai envolver muitas centenas de pessoas", acrescentou.

José Ramos-Horta antecipou que a visita de Francisco será uma festa e disse acreditar que na missa campal e na comunhão deverão participar "pelo menos 500 mil pessoas".

"Receamos que possa ser muito mais. Pode chegar a 1 milhão", previu.