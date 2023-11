Papa incapaz de discursar. "Eu não estou bem de saúde"

As fotografias foram captadas imediatamente antes do encontro.



O chefe da Igreja Católica agradeceu a visita dos rabinos, pediu desculpa por não se estar a sentir bem e decidiu não avançar para a leitura das palavras que tinha preparadas.



Francisco tem 86 anos e aparentava estar com dificuldades de respiração no momento do encontro.



O Vaticano diz que o papa tem uma ligeira constipação mas que deve cumprir o resto da agenda prevista para hoje.