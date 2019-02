Papa nos Emirados Árabes Unidos

Francisco quer abrir "uma nova página" nas relações entre cristãos e muçulmanos.



Segunda-feira participa num encontro inter-religioso, em Abu Dhabi, onde são esperadas altas figuras do mundo islâmico.



Na terça-feira, Francisco vai presidir à maior Missa de sempre na península arábica. São esperadas 130 mil pessoas.



O príncipe herdeiro de Abu Dhabi já deixou uma mensagem de boas-vindas ao papa, na rede social Twitter.



O Papa também gravou uma mensagem onde afirma que "Está feliz com esta oportunidade para escrever uma nova página na história das relações entre as religiões no caminho da Paz.



À chegada aos Emirados Árabes Unidos, Francisco foi recebido com palavras em espanhol, ditas por uma criança.