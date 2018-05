Partilhar o artigo Papa pede a igreja chilena para acabar com "cultura do abuso e do encobrimento" Imprimir o artigo Papa pede a igreja chilena para acabar com "cultura do abuso e do encobrimento" Enviar por email o artigo Papa pede a igreja chilena para acabar com "cultura do abuso e do encobrimento" Aumentar a fonte do artigo Papa pede a igreja chilena para acabar com "cultura do abuso e do encobrimento" Diminuir a fonte do artigo Papa pede a igreja chilena para acabar com "cultura do abuso e do encobrimento" Ouvir o artigo Papa pede a igreja chilena para acabar com "cultura do abuso e do encobrimento"

Tópicos:

Episcopal, Jordi Bertomeu, Roma, Scicluna Bertomeu,