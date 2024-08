Papa pede cessar-fogo em Gaza e que seja seguido "o caminho da negociação"

"Continuo a seguir com preocupação a gravíssima situação humanitária em Gaza e peço mais uma vez um cessar-fogo em todas as frentes, a libertação dos reféns e a ajuda à população", disse o pontífice no final da oração do Angelus na Praça de São Pedro, citado pela agência Efe.

"Encorajo todos a fazerem tudo o que for possível para evitar que o conflito se alastre e a seguirem o caminho da negociação, para que esta tragédia termine em breve", acrescentou Francisco, que já fez muitos apelos a um cessar-fogo em Gaza em ocasiões anteriores.

O pontífice quis também dar conta novamente "das preocupações e das dores das populações de muitas partes do mundo que sofrem por causa das tensões sociais e das guerras", e voltou a dirigir o seu pensamento "aos mártires da Ucrânia, do Médio Oriente, da Palestina, de Israel, do Sudão e de Myanmar".

"Que a nossa Mãe do Céu traga consolação para todos e um futuro de serenidade e harmonia", acrescentou o Papa.

"Não esqueçamos que a guerra é uma derrota", concluiu.