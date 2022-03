Papa pede fim do "massacre" e protestos enchem contra a guerra na Ucrânia enchem ruas da Europa

Em tom emocionado, o Papa pediu o fim do que considera um "massacre" na Ucrânia antes que as cidades do País passem a ser cemitérios. Um apelo no mesmo dia em que, por toda a Europa, as ruas se voltaram a encher de protestos contra a guerra.