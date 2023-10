Papa pede o fim dos ataques armados entre israelitas e palestinianos

"Os ataques com armas, por favor, parem", pediu o chefe da Igreja Católica no final da oração do Angelus, esta manhã, perante mais de 10 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, citado aquela agência de notícias de Espanha.

"O terrorismo e a guerra não conduzem a nenhuma solução", salientou Francisco.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Pelo menos 300 pessoas morreram em Israel na sequência do ataque do movimento islâmico Hamas, enquanto pelo menos 313 pessoas palestinianas foram mortas no âmbito da forte contraofensiva aérea do Estado judeu sobre Gaza.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.