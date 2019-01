Papa pede que se procure uma solução "justa e pacífica"

Lusa27 Jan, 2019, 16:39 | Mundo

O pedido do papa foi proferido durante a oração do Angelus, na missa de encerramento das Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá.

"Tenho pensado muito no povo venezuelano, ao qual me sinto particularmente unido nestes dias e, perante a situação grave que o país atravessa, peço ao Senhor que se procure uma solução justa e pacífica para ultrapassar a crise, que se respeite os direitos humanos e desejo o bem de todos os habitantes do país", disse o papa, citado pela agência espanhola Efe.

O pontífice apelou ainda aos crentes para que rezem pela "ajuda de nossa senhora de Coromoto, patrona da Venezuela".

Até agora, o Vaticano apenas tinha divulgado um comunicado breve sobre a Venezuela, no qual indicava que o papa acompanhava "de perto" a situação e rezava pelas vítimas e por todos os venezuelanos, assinalando que a Santa Sé apoia "todos os esforços que permitam evitar mais sofrimentos à população".

A Venezuela enfrenta uma crise política que já levou a vários países europeus, incluindo Portugal, a lançarem um ultimato ao Presidente Nicolás Maduro para convocar eleições no prazo de uma semana.

Caso Maduro não o faça, Portugal, Espanha, Alemanha, França e Reino Unido vão reconhecer Juan Guaidó, presidente do parlamento venezuelano, como chefe de Estado interino, com poder para conduzir o processo eleitoral.