Papa pede respeito pelos direitos humanos em Myanmar

Depois da reunião, o Papa discursou perante principais autoridades civis e o corpo diplomático. Era grande a expectativa em relação a este discurso, uma vez que havia a dúvida se o Sumo Pontífice iria fazer referência à tensão religiosa que se vive no país e à perseguição de que é alvo a minoria muçulmana rohingya.



Milhares de rohingya em fuga

O Papa Francisco considerou que o futuro do país passa pela paz, fundada “no respeito por todos os grupos étnicos e pela sua identidade”.No seu segundo dia de visita à Birmânia, Francisco evitou mais uma vez utilizar a palavra "rohingya", como foi aconselhado, para evitar um eventual incidente diplomático e religioso.Antes, Aung San Suu Kyi, líder do Governo birmanês e prémio Nobel da Paz tinha declarado que o objetivo do executivo é “destacar e reforçar a beleza da diversidade” da Birmânia “protegendo os direitos, promovendo a tolerância e garantindo a segurança para todos”Nos últimos meses, o chefe da Igreja Católica lamentou por várias vezes a situação da minoria muçulmana, que a ONU considera vítima de “limpeza étnica” na Birmânia.Mais de 620.000 membros da comunidade fugiram para o vizinho Bangladesh desde agosto, após uma ofensiva do exército birmanês em resposta a ataques de rebeldes rohingya.O Estado birmanês, um país mais de 90 por cento budista, não reconhece esta minoria e impõe múltiplas restrições aos ‘rohingyas’, nomeadamente a liberdade de movimentos.A crise desencadeou uma vaga de críticas à líder de facto da Birmânia, Aung San Suu Kyi, que foi acusada de ter esquecido os Direitos Humanos e de ter minimizado a situação denunciada pelas vítimas.