O líder da Igreja Católica falou com vítimas de abuso sexual do clero que estão a exigir uma indemnização. O Vaticano assegura que está a analisar os pedidos.



Depois de um dia inteiro de eventos públicos, o papa estava bem-disposto. Esta manhã e no último dia da visita, Francisco está a celebrar uma missa.



Em quatro dias pelo Luxemburgo e Bélgica, o papa tem sido alvo de críticas por causa dos abusos sexuais na Igreja.