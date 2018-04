Papa reconhece graves erros de avaliação sobre abusos sexuais no Chile

RTP12 Abr, 2018, 11:42 / atualizado em 12 Abr, 2018, 11:53 | Mundo

A Igreja católica tem sido abalada por escândalos de pedofilia. Um dos últimos casos aconteceu no Chile com o bispo Juan Barros. Foi nomeado pelo papa em 2015, apesar de acusações de que Barros havia encoberto abusos sexuais de menores cometidos por seu mentor, o padre Fernando Karadima.



O pontífice, que visitou o Chile em janeiro, no início defendeu Barros, dizendo que ele era alvo de calúnias. Então, o papa decidiu enviar o principal investigador de crimes sexuais do Vaticano, o arcebispo Charles Scicluna, de Malta, para o Chile e Nova York para questionar as vítimas.



Depois de ter conhecido as conclusões do inquérito, convidou as vítimas que tinha desacreditado a irem a Roma para que lhes possa pedir perdão.



"Eu peço desculpas a todos aqueles que ofendi e espero ter capacidade de fazer isto pessoalmente nas próximas semanas, nos encontros que terei” com vítimas, disse numa carta dirigida aos bispos chilenos.

Reestabelecer a justiça

O papa disse às vítimas que gostaria de discutir as descobertas de Scicluna com elas e pediu cooperação para reestabelecer serenidade na Igreja chilena e “reparar o escândalo o máximo possível e reestabelecer justiça”.



"No que me diz respeito, reconheço, e assim quero que o transmitam fielmente, que incorri em graves erros de avaliação e perceção da situação, especialmente por falta de informação veraz e equilibrada", escreveu Francisco no mesmo documento.



O Papa também convocou o clero do Chile para uma reunião de emergência nas próximas semanas para analisar a situação.



A carta foi enviada pelo Papa depois de receber o relatório do bispo Charles J. Scicluna, enviado ao Chile para ouvir os testemunhos das supostas vítimas dos abusos. Contudo, a carta não releva as conclusões de Scicluna.

Dez anos de prisão para padre católico

Os casos de pedofilia dentro da Igreja Católica não são uma novidade. Esta quarta-feira, a justiça peruana confirmou a sentença de dez anos de prisão, decidida em primeira instância, contra um padre católico por pedofilia. Depois de pronunciar o veredito por "atentado ao pudor contra um menor", o tribunal ordenou a prisão imediata do padre Luis Hernan del Carpio Costa, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, de acordo com um comunicado.



O padre, que garantiu estar inocente, foi condenado em primeira instância em 2017, pelo caso ocorrido em 2014. A vítima, um rapariga que integrava o coro da paróquia, tinha à data 12 anos de idade. O padre foi suspenso, na sequência do escândalo.



O bispo de Chimbote, Angel Simon Piorno, pediu publicamente "perdão pela conduta repreensível" do padre e prometeu assegurar a proteção de "menores e vulneráveis".



Nos últimos anos, vários casos de abusos sexuais de menores por padres e por laicos funcionários de organizações católicas foram divulgados no Peru.





c/Lusa