Papa reuniu-se esta tarde com Volodymyr Zelensky

O papa reuniu-se esta tarde com o Presidente ucraniano no Vaticano durante 40 minutos e ofereceu a Volodymyr Zelensky uma escultura que simboliza a paz. Este encontro enquadra-se na missão de paz que a Santa Sé quer promover para acabar com a guerra na Ucrânia.