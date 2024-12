Papa revela duas tentativas de assassinato anuladas quando visitou o Iraque

. Os riscos de segurança eram demasiado altos, especialmente na cidade de Mosul, onde o Estado Islâmico é ativo. Apesar de todas as considerações, o papa decidiu avançar com a primeira visita de um chefe da igreja católica ao Iraque.Agora, no livro sobre as suas memórias, algumas revelações vieram a público através da comunicação social italiana. ODe acordo com a memória escrita do papa,durante a visita papal foi travada, tal comoNo livro que vai ser publicado em janeiro, o. As autoridades iraquianas intercetaram os bombistas e fizeram com que se explodissem.Durante três dias, o papa visitou seis cidades iraquianas para apelar às comunidades cristãs para perdoarem as injustiças de que foram vítimas e para reconstruir a sua fé.De acordo com o Guardian . Para além do Iraque, o papa já visitou mais de 40 países desde 2013. O último local foi Córsega, que nunca tinha tido uma visita papal.