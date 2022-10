Papa reza pelas vítimas mortais nos festejos de Halloween em Seul

Na oração do Angelus, a partir da Praça de São Pedro, Francisco pediu aos fiéis para rezarem "pelas numerosas pessoas, em particular jovens, que morreram ontem [sábado] à noite, consequência trágica" da sobrelotação repentina.

Mais de 150 pessoas morreram no esmagamento que ocorreu durante as festividades do Dia das Bruxas, registando-se também mais de uma centena de feridos.

Segundo as autoridades, as pessoas terão sido esmagadas até à morte, depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, em Itaewon, um importante local de festa em Seul.

Os meios de comunicação locais disseram que cerca de 100.000 pessoas afluíram às ruas de Itaewon para as festividades de Halloween, que foram as maiores desde o início da pandemia de covid-19.

Entre as vítimas mortais estão pelo menos dois europeus.

Os governos da Noruega e da Áustria confirmaram hoje que um cidadão norueguês e um austríaco perderam a vida na debandada.