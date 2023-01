Papa reza por "mães ucranianas e russas" que perderam filhos na guerra

O Papa lembrou hoje "as mães ucranianas e as mães russas" dos soldados mortos na Ucrânia e pediu uma oração por elas, que "perderam os seus filhos" e pagam "o preço da guerra", no final da oração do Angelus, no Vaticano.