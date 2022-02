Papa vai visitar Malta a 2 e 3 de abril

"Acolhendo ao convite do Presidente da República de Malta, das autoridades e da Igreja Católica do país, o Papa Francisco fará uma viagem apostólica nos dias 2 e 3 de abril de 2022 e visitará as cidades de La Valletta, Rabat, Floriana e a Ilha de Gozo", referiu o Vaticano num breve comunicado.

Um programa detalhado da viagem será divulgado posteriormente, segundo a mesma fonte.

Inicialmente, esta visita a Malta estava incluída numa viagem do Papa realizada no início de dezembro ao Chipre e à Grécia, mas foi adiada.

Outras viagens estão na agenda do Papa argentino em 2022, mas, até ao momento, nenhuma das visitas foi formalizada.

Em outubro, numa entrevista à agência de notícias argentina Telam, o Papa, de 85 anos, disse que faria a sua primeira viagem à Oceânia em 2022, sem especificar os países.

Francisco também mencionou a viagem que pretende realizar a Timor-Leste, inicialmente prevista para 2020 e que teve de ser adiada.