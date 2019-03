Papa visita Moçambique em setembro

RTP27 Mar, 2019, 11:19 / atualizado em 27 Mar, 2019, 12:01 | Mundo

Para o Presidente da República de Moçambique, a visita do Papa Francisco é um “marco histórico e uma oportunidade para reforçar a fé do povo moçambicano de lutar pelos seus desígnios de construir um país cada vez melhor, sempre ancorado na paz”.





A visita está marcada para a primeira semana de setembro, de 4 a 6 de setembro, disse um porta-voz da Igreja. Segundo um comunicado do Vaticano, o papa visita ainda Madagáscar e as ilhas Maurícias, numa "viagem apostólica" que se prolonga até 10 de setembro. O programa detalhado da visita ainda não foi divulgado.







Filipe Nyusi revelou que Francisco irá conduzir uma "missa para todos os moçambicanos". O Presidente considerou que a visita "encoraja-nos a prosseguir para a superação dos problemas do dia-a-dia", numa altura em que o país enfrenta as duras consequências da passagem do ciclone Idai.



“O Vaticano tem participado ativamente na busca da paz definitiva [em Moçambique], através do Núncio Apostólico indicado pessoalmente pelo Sumo Pontífice. O carinho especial que o Santo Padre dedica ao nosso país, mais uma vez se evidenciou quando na semana finda, ao ter conhecimento do desastre humanitário que se abateu sobre a zona centro do país, o Sumo Pontífice orou por Moçambique, suplicando pela bênção de todas as famílias moçambicanas, sobretudo os nossos compatriotas afetados pelo ciclone Idai e pelas inundações”, disse o Presidente na comunicação ao país.







De acordo com Nyusi, a visita ocorre num momento em que os moçambicanos "aprofundam um diálogo permanente como única via para o alcance para a paz definitiva", numa via que o Presidente acredita que será reforçada com a visita do Santo Padre.







Na mensagem transmitida pela STV, o Presidente agradeceu ainda a todos os que demonstraram solidariedade para com o povo moçambicano.





Os últimos dados avançados pelas autoridades em Moçambique indicam que mais de 800 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Idai. O número de vítimas mortais mantém-se nos 468.







De acordo com a informação distribuída pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), o número de pessoas salvas subiu de 127.626, registado na terça-feira, para 135.827.



Há 135.827 pessoas em 161 centros de acolhimento, mais sete centros que na terça-feira e mais 8.201 utentes.



Ainda segundo a atualização de hoje, os abrigos e bens não alimentares chegam a 28.146 famílias, um aumento de cerca de 3.700 famílias.