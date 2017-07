Papéis do Panamá derrubam primeiro-ministro paquistanês

RTP 28 Jul, 2017, 10:59 / atualizado em 28 Jul, 2017, 11:00 | Mundo

Os cinco juízes do Supremo Tribunal do Paquistão decidiram de forma unânime que Nawaz Sharif deve ser inabilitado e ordenaram que o processo fosse enviado para o organismo judicial responsável pela luta contra a corrupção.



“Deixou de ter condições para ser considerado um membro honesto do Parlamento e deixa de ocupar o cargo de Primeiro-ministro”, anunciou o juiz do Supremo Tribunal, Ejaz Afzal, citado pela agência Reuters.



Entretanto, na sequência deste veredicto, Nawaz Sharif “renunciou às suas responsabilidades como primeiro-ministro", disse um porta-voz do gabinete do governante num comunicado citado pela BBC.

Sharif e família negam tudo

A sentença foi conhecida esta sexta-feira, mas o caso arrastava-se desde a altura em que o nome do primeiro-ministro surgiu nos documentos revelados pelo consórcio internacional de jornalistas no caso Panama Papers e que indicava que Nawaz Sharif e os seus familiares detinham empresas em paraísos fiscais.



Apesar de a família negar qualquer irregularidade, atribuindo as acusações a motivações políticas, a justiça acabou por abrir uma investigação no final do ano passado, depois de o líder da oposição, Imran Khan, ter ameaçado levar para as ruas os protestos.



Esta decisão histórica vai agora obrigar a escolher um substituto do primeiro-ministro, até que se realizem novas eleições, o que só deve acontecer em meados de 2018.