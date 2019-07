Papua Nova Guiné. Massacre tribal vitima mulheres e crianças

RTP10 Jul, 2019, 12:11 / atualizado em 10 Jul, 2019, 12:11 | Mundo

De acordo com a BBC, pelo menos 24 crianças e mulheres foram mortas durante conflitos entre tribos rivais que instalaram a violência numa aldeia remota da Papua Nova Guiné. Entre as vítimas estavam algumas mulheres grávidas.



“É uma história muito triste”, lamenta o governador da província de Hela, Philip Undialu, citado pela Reuters. Undialu explica que o ataque foi o mais recente e mais crítico desastre de um conflito entre tribos adversárias que decorre há vários anos na Papua Nova Guiné.





“Foi uma retaliação de um ataque anterior. Ambos os ataques foram feitos numa comunidade inocente onde as pessoas não estavam à espera e todos nós estamos em estado de choque”, acrescenta o responsável.















Também o primeiro-ministro, James Marape, afirma que “é um dos dias mais tristes” da sua vida e promete encontrar e julgar os culpados.



“Em memória dos inocentes que continuam a morrer nas mãos de criminosos armados, o vosso tempo acabou”, escreveu Marape na sua página do Facebook. “Para todos os que têm armas, matam e escondem-se atrás da máscara da comunidade, aprenda com o que farei com os criminosos que mataram pessoas inocentes. Não tenho medo de usar as medidas mais fortes existentes na lei em vocês”, continuou.







O primeiro-ministro aponta a falta de agentes policiais no terreno como um problema grave nesta região que lida com cenários violentos há vários anos.







Acredita-se que os ataques tenham começado no passado sábado.