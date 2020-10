Papua Nova Guiné obriga trabalhadores estrangeiros a usar GPS no tornozelo

Os primeiros a cumprir a diretiva deverão ser 152 passageiros de origem chinesa que chegam hoje a Port Moresby num voo da AirNguni, mas a medida deverá ser também implementada em relação aos passageiros de voos `charter`, informou na segunda-feira o chefe da polícia daquele país, David Manning.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, muitos destes estrangeiros trabalham no setor mineiro de empresas chinesas, à semelhança dos 48 que foram proibidos de entrar em agosto, depois de as autoridades suspeitarem que tinham recebido uma vacina experimental contra a covid-19 na China.

Na Papua Nova Guiné, todos os passageiros vindos do estrangeiro devem apresentar um certificado de resultado negativo no teste à doença, ficando ainda obrigados a uma quarentena de sete a 14 dias.

O país, com cerca de oito milhões de habitantes, registou 554 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia (a maioria na capital, Port Moresby), que provocaram sete mortes.

No entanto, as autoridades do país receiam que o balanço seja mais elevado, já que a população que vive em áreas remotas tem pouco acesso aos testes ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 2.094 pessoas dos 87.913 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.