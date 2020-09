Paquistão acusa Índia de matar um soldado na região de Caxemira

Em comunicado, os militares paquistaneses afirmaram que, na resposta à agressão indiana causaram "danos substanciais" no lado indiano, mas sem darem detalhes.

Já o Exército indiano disse apenas que suas tropas responderam "adequadamente" aos disparos do Paquistão, no sábado, no distrito de Rajouri.

A Índia e o Paquistão costumam acusar-se mutuamente de ataques não provocados ao longo da tensa fronteira da Caxemira, numa violação ao acordo de cessar-fogo de 2003.

O Paquistão diz que a Índia violou a trégua mais de duas mil vezes somente neste ano.

Caxemira está dividida entre os dois países, que possuem armas nucleares. Ambos reivindicam o território, tendo travado duas guerras por Caxemira desde a independência do domínio colonial britânico, em 1947.