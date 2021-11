Paquistão anuncia cessar-fogo de um mês com grupo talibã paquistanês

O porta-voz do Governo do Paquistão, Fawad Chaudhry, anunciou na rede social Twitter que o executivo talibã no Afeganistão ajudou a facilitar o cessar-fogo entre o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, e o Tehrik-e-Talibã Paquistão (TTP).

Por seu lado, também num comunicado, o porta-voz do TTP, Mohammad Khurasani, confirmou que o cessar-fogo será respeitado entre 09 de novembro e 09 de dezembro, período em que os dois lados irão criar um comité para continuar as negociações.

O acordo foi alcançado nas negociações de paz em curso entre o Governo paquistanês e o TTP, iniciadas em outubro.

Chaudry disse que a trégua pode ser estendida se as negociações continuarem a avançar.

O TTP, que tenta chegar ao poder em Islamabade, a exemplo do que se passou no Afeganistão, é uma organização separada dos talibãs afegãos, que tomaram o poder em Cabul em agosto.

Chaudhry não avançou pormenores sobre as negociações em curso.

As autoridades de Islamabade confirmaram recentemente que estavam a decorrer negociações de paz com os líderes do TTP no Afeganistão, onde estes mantêm as bases de retaguarda nos últimos anos.

O TTP foi formado por militantes paquistaneses em 2007 e milhares de pessoas foram mortas em inúmeros ataques reivindicados pelo grupo nos últimos 14 anos.

Chaudhry disse que os anciãos das antigas regiões tribais estão a ser mantidos a par das negociações com o TTP.

Em 2013, cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas quando o Paquistão lançou operações no noroeste do país para expulsar os combatentes TTP. A grande maioria acabaria por regressar às suas casas depois de o Paquistão reivindicar a vitória sobre a organização talibã.