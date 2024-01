Paquistão diz não ter "interesse nem desejo de escalada" com o Irão

A tensão no Médio Oriente, que escalou desde que a guerra entre Israel e o Hamas eclodiu, intensificou-se recentemente com os ataques mútuos com drones e mísseis entre os vizinhos Paquistão e Irão.Os ataques retaliatórios dos dois países são as intrusões transfronteiriças de maior visibilidade nos últimos anos e fizeram soar o alarme sobre uma maior instabilidade no Médio Oriente.

Esta sexta-feira, os principais líderes civis e militares do Paquistão vão reunir-se para realizar uma “ampla revisão da segurança nacional no rescaldo dos incidentes Irão-Paquistão".

Segundo a agência Reuters, o primeiro-ministro interino, Anwaar ul Haq Kakar, presidirá uma reunião do Comité de Segurança Nacional, que contará com a presença de todos os chefes dos serviços militares.O Irão disse que os ataques mataram nove pessoas numa aldeia fronteiriça do seu território, incluindo quatro crianças. O Paquistão, por sua vez, disse que duas crianças morreram no ataque iraniano de terça-feira no Baluchistão.

Apelos à contenção do conflito

e instou as duas nações a exercerem a “máxima contenção, a fim de evitar uma nova escalada das tensões”.Os EUA também pediram moderação, embora o presidente Joe Biden tenha afirmando que o aumento abrupto das tensões demonstra que o Irão “não é apreciado na região”.“Não sei onde isto nos vai conduzir”, lamentou o Presidente norte-americano, voltando a criticar a atitude de Teerão perante o clima de instabilidade no Médio Oriente e perante os seus mais próximos vizinhos.Kirby assegurou que os EUA não “querem uma escalada na Ásia Central e do Sul” e garantiu que a administração norte-americana está a “acompanhar de muito perto” as tensões entre os dois países.Também a Rússia pediu “máxima contenção” ao Irão e Paquistão, defendendo o diálogo para a resolução da tensão entre os dois países.“Apelamos às partes para que exerçam a máxima contenção e resolvam as questões emergentes apenas através dos canais políticos e diplomáticos”, disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, esta sexta-feira.

Irão atacou três países na mesma semana

No caso do Paquistão, Teerão diz ter atacado posições que afirma ser bases do grupo jihadista Jaish al-Adl (“Exército da Justiça”, em árabe), que tem reivindicado vários ataques e atentados na província do Sistão-Baluchistão, uma das mais pobres do Irão junto à fronteira com o Paquistão.

O Irão e o Paquistão acusam-se frequentemente de permitir que grupos rebeldes operem a partir do território do outro para lançar ataques, mas é raro que as forças oficiais de qualquer um dos países estejam envolvidas.

, em resposta a um atentado com bomba que matou dezenas de pessoas durante uma comemoração do famoso comandante Qassem Soleimani no centro do Irão, a 3 de janeiroJá na véspera, o Irão confirmara ter atacado alvos associados ao Estado Islâmico e "espiões do regime sionista" - ou seja, Israel - na Síria e no Iraque, onde foi mesmo atingido uma zona próxima do consulado dos Estados Unidos no Curdistão iraquiano.Esta vaga de ataques do Irão ocorre no contexto da guerra na Faixa de Gaza e das recentes investidas de um grupo de países ocidentais, liderados por Estados Unidos e Reino Unido, contra posições dos rebeldes Huthis do Iémen para manter a segurança da navegação comercial no Mar Vermelho.

c/agências