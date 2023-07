Paquistão. Estado Islâmico reivindica atentado que matou mais de 50 pessoas

De acordo com a agência France Press (AFP), a Amaq, o instrumento de propaganda do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), reinvidicou a autoria do atentado que aconteceu no domingo, na cidade de Khar, província de Khyber Pakhtunkhwa, a 45 quilómetros da fronteira afegã, numa declaração onde confirmam que um membro do Estado Islâmico "detonou o seu cinto de explosivos no meio de uma grande multidão".





#UPDATE The Islamic State group on Monday claimed responsibility for a bombing attack that has killed dozens in Pakistan, in a statement issued on the jihadists' news arm Amaq. pic.twitter.com/XzBgwGOFcB — AFP News Agency (@AFP) July 31, 2023





"O número de mortos subiu para 54", confirmou à AFP, Shaukat Abbas, um alto funcionário do Departamento de Luta contra o Terrorismo (CTD), esta segunda-feira. Acrescentou ainda que 23 das vítimas mortais tinham menos de 18 anos. O comissário adjunto do distrito, Anwar ul Haq, confirmou o número de mortos.







"O que concluímos da investigação inicial é que o ataque tem a marca do Daesh", afirmou Akhtar Hayat Khan, chefe da polícia local.

Segundo relata a Al Jazeera, as autoridades paquistanesas detiveram, durante a noite, pelo menos três suspeitos que os serviços secretos e as forças policiais estão a interrogar, enquanto prosseguem com a investigação interrogando também os feridos hospitalizados em Khar para determinar todos os aspetos do ataque.







Akhtar Khan, chefe da polícia, confirmou que a explosão foi causada por um atentado suicida e avançou que estavam a ser realizados testes de ADN para identificar o bombista.







c/agências