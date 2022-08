Paquistão. Ex-primeiro-ministro acusado de terrorismo

Foto: Saiyna Bashir - Reuters

A polícia do Paquistão quer acusar o antigo primeiro-ministro Imran Khan de terrorismo e pode detê-lo a qualquer momento. Centenas de apoiantes do antigo chefe do governo juntaram-se à porta da residência para impedir a detenção.