Paquistão. Filho de magnata condenado à morte em caso de feminicídio

O crime aconteceu em julho do ano passado, quando Jaffer raptou e colocou em cativeiro Noor Mukadam, mulher de 27 anos, tendo-a torturado e depois decapitado. Acredita-se que o homem de trinta anos matou Mukadam depois de ver um pedido de casamento recusado.



Outros dois empregados de Jaffer, um guarda e um jardineiro, também foram condenados a dez anos de prisão por serem cúmplices de Zahir Jaffer. Os pais foram absolvidos do envolvimento no caso.



Depois de um julgamento que começou em Outubro, o juiz Ata Rabbani sentenciou Jaffer à morte por enforcamento. Um veredicto que deixou os pais de Noor Mukadam satisfeitos, declarando à comunicação social que foi feita justiça.



“Hoje, um castigo exemplar foi dado ao principal acusado. Hoje, a alma da minha filha vai estar contente até um certo ponto. Estamos felizes no que ao principal acusado diz respeito”, disse Shaukat Ali Mukadam, pai de Noor, que ainda agradeceu à comunicação social por não deixar o assunto morrer.



O procurador Shah Khawar também falou em justiça. “O veredicto de hoje vai dar grande poder às mulheres do Paquistão. Vamos recorrer da absolvição dos pais em instâncias mais altas”.



O caso causou grande discussão pública no Paquistão, especialmente pelas tentativas de proteger o homicida. Este é um país com altas taxas de violência doméstica e violência contra as mulheres, e em que as condenações são mínimas.



De acordo com grupos de direitos de minorias marginalizadas no Paquistão, as condenações por casos de violência contra mulheres e violações são menos de três por cento. Muitos ativistas elogiaram a decisão e pediram às instâncias mais altas para manterem a condenação.



“Foi feita justiça. Pedimos aos tribunais de instâncias superiores que mantenham a sentença e não aceitem o recurso de Jaffer”, declarou Farzana Bari, líder de um de grupo de direitos das mulheres.



Um relatório recente da Human Rights Watch revelou que a violência contra mulheres, violações, casamentos forçados e ataques com ácido são crimes endémicos no Paquistão, havendo estimativas de mais de 1000 mulheres mortas nos chamados “crimes de honra”.